Lutto nel cinema, fan di Harry Potter e Star Wars in lacrime

Lutto nel mondo del cinema per i fan di Harry Potter e Star Wars: l’attore Paul Grant, famoso per aver interpretato il capo degli Ewok nella celebre saga di George Lucas Star Wars, è morto all’età di 73 anni. L’attore, affetto da nanismo, è stato colto da un malore a Londra ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stata dichiarata la morte celebrale. La sua famiglia ha quindi deciso di staccare la spina alla macchina che lo teneva in vita.

Paul Grant ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, grazie alle sue interpretazioni iconiche di personaggi come il capo degli Ewok in Star Wars, il folletto in Labyrinth – Dove tutto è possibile e, soprattutto, il folletto in Harry Potter e la pietra filosofale. L’attore britannico, che ha iniziato la sua carriera giovanissimo nel mondo del cinema, era considerato un attore quotato a Hollywood e ha recitato accanto a grandi protagonisti come Harrison Ford e Mark Hammill.



La sua carriera, però, non si è limitata al mondo del cinema: Paul Grant ha infatti lavorato anche come controfigura in film come Legend e Willow, e ha partecipato a numerosi spettacoli con personaggi alternativi. La sua altezza, di soli 1 metro e 30, lo ha reso un attore molto richiesto per ruoli particolari, e le sue scene sullo schermo accanto al gigantesco Chewbacca sono state tra le più divertenti e amate dal pubblico del terzo episodio della saga di George Lucas Star Wars.