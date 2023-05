Maddie MacCann, concluse le ricerche: ecco cosa hanno trovato, analisi in Germania

Si sono chiuse le ricerche dei resti di Maddie MacCann nel bacino idrico di Arade nell’Algarve vicino a Silves, nel sud del Portogallo. Le nuove indagini sulla bambina misteriosamente scomparsa 16 anni fa, coordinate dalla polizia tedesca, avevano come scopo quello di ritrovare ciò che rimane del corpo della piccola, oppure qualche indizio utile per risalire alle cause della sua probabile morte e al suo assassino. Gli investigatori fanno sapere di aver rinvenuto del materiale interessante che ora verrà analizzato in Germania. Anche se non specificano di che cosa si tratti.

Concluse le ricerche di Maddie MacCann in Portogallo

Dopo tre giorni di ricerche, si sono dunque chiuse anche queste indagini sulla scomparsa di Maddie MacCann, avvenuta il 3 maggio del 2007 mentre la piccola era in vacanza in Portogallo con madre, padre e i fratelli gemelli. Il materiale raccolto verrà analizzato in Germania. Gli inquirenti hanno deciso di concentrare le ricerche delle tracce della bambina nei pressi di una piccola diga, in luogo isolato a circa 40 minuti di distanza in macchina dall’hotel in cui alloggiava la famiglia.

Fino a questo momento non è stato reso noto di che materiale si tratti, se di resti organici o di semplici parti di indumenti. Fatto sta che, secondo gli inquirenti, il principale sospettato del rapimento di Maddie MacCann è il tedesco Christian Brueckner che aveva una tenda da campeggio proprio in quella zona del Portogallo dove andava spesso e la definiva “il suo posto di paradiso”. L’uomo di 47 anni oggi si trova in carcere perché sospettato di aver commesso altri crimini. È stato lui stesso nel 2017, quando era ubriaco, a confidare ad un amico di conoscere il destino della bambina. L’ipotesi investigativa è che sia entrato nell’albergo per compiere un furto e abbia in seguito deciso di rapire Maddie.