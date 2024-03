A Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, si grida al miracolo. “Gisella ha le stimmate, sono arrivate”. I fedelissimi della veggente non hanno dubbi: come ogni anno, puntuali, i segni indiscutibili della Passione di Cristo si sono “manifestati”.

Nella giornata di ieri si è svolto il consueto incontro di preghiera come accade il 3 di ogni mese nel terreno con vista panoramica sul Lago di Bracciano dove Gisella ha accolto i suoi adepti (circa 40 accorsi domenica) con i guanti che le coprivano le mani. Non ha però voluto mostrare le stimmate ai giornalisti che si trovavano sulla collina. Anzi, conclusa la recita del rosario, è corsa via insieme al marito.

La denuncia: “Una truffatrice, un circo mediatico”

Piaghe su mani, piedi, costato e fronte, che comparirebbero, a suo dire, nel periodo della Quaresima, intensificandosi durante la Settimana Santa, per poi sparire a Pasqua. Un anno fa Gisella Cardia, nell’appuntamento che coincide con la Quaresima si era presentata in sedia a rotelle. “Non riesco a camminare per via della Pasqua, diciamo così”, aveva detto.

Nel frattempo, l’investigatore privato Andrea Cacciotti, che da tempo sta conducendo un’accurata indagine, ha presentato una nuova denuncia presso la caserma dei carabinieri di Trevignano romano nei confronti della veggente. “Ho ricevuto mandato da alcuni ex fedeli dell’associazione Madonna di Trevignano – si legge nella denuncia – al fine di effettuare investigazioni per poter mettere fine a questo circo mediatico che ha coinvolto svariate persone che hanno rimesso di tasca propria decine di migliaia di euro”.

“In seguito agli accertamenti da me effettuati nell’ultimo anno – continua la denuncia – e viste le relative denunce depositate con contestuale materiale probatorio, chiedo che da questo momento la Signora Scarpulla Maria Giuseppa, mostri ai credenti e alle competenti autorità giudiziarie, l’effettiva presenza delle stimmate tanto decantate”.