La confessione di Marco Masini: “Vi svelo il segreto dei miei capelli” Gossip

Ma cosa ha fatto Marco Masini ai suoi capelli? Se lo stanno chiedendo insistentemente da qualche tempo i numerosi fan del cantante di T’innamorerai e Bella stronza, vincitore del Festival di Sanremo nel 1990 nella categoria Novità con Disperato e nel 2004 con L’uomo volante. Masini infatti ha iniziato a perdere i capelli già da giovane, prima ancora di raggiungere il successo. Ma da alcuni anni si presenta in pubblico con una discreta chioma. Ora è lui stesso a svelare il segreto dei suoi capelli “giapponesi” durante un’intervista al Corriere della Sera.

Leggi anche: Il generoso gesto di Anthony, che dona i suoi capelli alle donne malate di cancro “Continuerete a sapere poco della mia vita privata. – comincia così la sua intervista al Corriere il 58enne Marco Masini – Ho una compagna da qualche anno, punto e basta. Non mi sono fermato, sistemato, non ho famiglia. Ho amato e sono stato amato, ho tradito e sono stato tradito, ho lasciato e sono stato lasciato”. I capelli giapponesi di Marco Masini Poi Marco Masini, prima di rivelare il segreto dei suoi capelli “giapponesi”, è tornato a parlare del periodo in cui, era il 2001, ha pensato di ritirarsi a causa delle insistenti insinuazioni sul fatto che portasse sfortuna. “Non mi rovineranno la vita come a Mia Martini”, disse in quell’occasione. “Non volevo ritirarmi, solo avvisare i miei fan che non era colpa mia se non mi si vedeva più in giro. Le tv non mi volevano ospitare. Quelli della mia casa discografica mi comunicarono: ‘Ci spiace, ma sei un prodotto invendibile’”, ricorda adesso.

Marco Masini aggiunge che il primo a far circolare questa voce su di lui fosse stato “un addetto ai lavori. Lo stesso che, ogni volta che mi si nominava, faceva le corna o altri scongiuri. I colleghi, gli amici, per fortuna mi sono rimasti vicini. Eros Ramazzotti è tra quelli che più mi hanno difeso. In ogni campo quel che ti succede dipende anche da te”. Poi il cantante chiude l’intervista parlando dei suoi capelli. “Ho cominciato a perderli da ragazzo, quando facevo il servizio militare nella Vam, la vigilanza dell’aeronautica, per colpa dell’elmetto stretto. – ammette – Non ho fatto il trapianto, maun rinfoltimento con capelli artificiali. Sono giapponesi, tengono fino a 80 chili di strappo. Papà faceva il rappresentante di prodotti per parrucchieri, spesso lo accompagnavo nei suoi giri: era capace di entrare in un negozio per un caffè e uscire con 700 mila lire di ordine. Io stesso ho frequentato un corso tecnico su permanenti e colore”.

Leggi anche: Parrucchiere aiuta senzatetto tagliando gratis i suoi capelli: “Adesso posso trovare lavoro”