Marco Mengoni come Chiara Ferragni: aiuto di Stato prima di Sanremo

Marco Mengoni come Chiara Ferragni. Una società della influencer ha ricevuto un bonifico dallo Stato proprio alla vigilia del Festival di Sanremo. A rivelarlo è il quotidiano Open, secondo cui la società Fenice srl avrebbe ricevuto un assegno da 9mila euro dal ministero dello Sviluppo Economico tramite Unioncamere. Si tratta di un vero e proprio aiuto di Stato, classificato nel registro nazionale degli aiuti come un contributo dato dallo Stato italiano in favore della internazionalizzazione del marchio della società in cui la Ferragni ricopre il doppio ruolo di azionista e amministratore delegato. Ora lo stesso Open accusa anche il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, Marco Mengoni, di aver ricevuto lo stesso aiutino dai premier Giuseppe Conte e Mario Draghi.

Chiara Ferragni e Marco Mengoni a Sanremo

Aiuto di Stato per Chiara Ferragni

Un decreto direttoriale del 25 gennaio scorso chiarisce che l’aiuto di Stato da 9mila euro per la moglie di Fedez è inserito nel procedimento sui finanziamenti “de minimis” in favore delle piccole e medie imprese. Il relativo bando era stato pubblicato ad ottobre scorso. Chiara Ferragni ha fatto subito domanda, ottenendo il massimo importo possibile. Certo non una cifra paragonabile al fatturato di 7 milioni di euro fatto registrare dalla Fenice srl nel 2021. E a quello dell’intero Gruppo Ferragni.

Secondo quanto riporta Open, Chiara Ferragni avrebbe fatto domanda per l’aiuto di Stato come tutti gli altri. E non avrebbe usufruito di nessun percorso particolare. Ma non è certo la prima volta che un gruppo imprenditoriale con una situazione finanziaria apparentemente solida si rivolge allo Stato per ottenere contributi. Durante la pandemia, ad esempio, proprio la società Fenice aveva approfittato del decreto liquidità, varato dall’allora premier Giuseppe Conte, “per chiedere una garanzia diretta dello Stato su due finanziamenti richiesti alla Banca del Mezzogiorno”.

Marco Mengoni come l’influencer

Oggi il quotidiano online fondato da Enrico Mentana rivolge il suo mirino contro Marco Mengoni. Anche lui come Chiara Ferragni avrebbe ricevuto un aiuto di Stato per mettere in ordine i conti della sua società denominata No comment opificio musicale srl. Amministratore delegato dell’azienda risulta Claudia Carboni, la cugina di Mengoni, che avrebbe ottenuto dal governo giallorosso presieduto da Giuseppe Conte la cospicua cifra di 123.540 euro. L’anno successivo, invece, lo stesso importo sarebbe arrivato addirittura in automatico sotto il governo Draghi. Senza l’intervento dell’ex banchiere la società del vincitore di Sanremo sarebbe finita in perdita. Considerato che ha poi chiuso il bilancio con un utile di 100.652 euro. Secondo Open la cugina di Mengoni si sarebbe lamentata dell’amento del costo delle materie prime che avrebbe messo in difficoltà l’azienda dell’illustre parente.

