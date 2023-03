Travaglio al ristorante, il video rubato: “Gli americani sono 70 anni che rompono il ca***”

Che Marco Travaglio non avesse troppa simpatia per gli americani e per la loro politica militare aggressiva a livello globale era cosa nota da tempo. Ma ora il direttore del Fatto Quotidiano conferma, anche se involontariamente, tutte le opinioni negative che i sostenitori dell’Ucraina contro la Russia di Putin avevano già sul suo conto. Il giornalista viene infatti immortalato a sua insaputa in un video che sta facendo il giro dei social network. Travaglio si trova in un ristorante quando viene incalzato da un giovane proprio sulle motivazioni russe che hanno portato all’invasione dell’Ucraina. Lui ad un certo punto perde la pazienza e sbotta prendendosela in maniera volgare con gli americani.

Leggi anche: Marco Travaglio risponde a Elly Schlein: “È vero, ho un sorrisetto da str***o”

Marco Travaglio

Marco Travaglio al ristorante: lo sfogo contro gli americani

La scena appena descritta si svolge in un meglio precisato ristorante, probabilmente a Roma. Marco Travaglio si sta godendo beatamente la cena quando viene avvicinato da un ragazzo che, facendo riferimento ai russi, esclama: “Lasciamoli fare, che continuino dalla Crimea, tra un po’ a casa nostra arrivano”. Una tesi alquanto azzardata che non trova per nulla d’accordo il direttore del Fatto che ironizza così: “Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo!”.

Un ragazzo incontra Travaglio in un ristorante e inizia a discutere con lui.



Travaglio alla fine dimostra tutto il suo viscerale antiamericanismo.



Qualcosa di assolutamente vergognoso.



Guardate il video, mi raccomando.



L'ho tratto da questo canale TG:https://t.co/fm5j4rXO8o pic.twitter.com/YX9xI0ygJT — Autogrillo Crypto Fella ☀️ (@AutogriLLocryp) March 13, 2023

Ma il suo interlocutore non si perde d’animo e ribadisce sibillino: “No, però non si sa mai dove vorrebbe arrivare”. A quel punto Travaglio, al quale la cena al ristorante rischia di andare di traverso, reagisce stizzito: “Io penso che siano più gli americani che vogliono colonizzarci”. Ma il giovane tiene il punto e lo contraddice nuovamente: “No, gli americani non ci hanno mai invaso. Al massimo con la Coca Cola, un po’ di cioccolata, di cinema”.