Il mondo della televisione italiana piange la scomparsa di Marco Zavattini, avvenuta oggi, lunedì 13 marzo 2023, a Roma. Autore di programmi di successo come Domenica in e Porta a Porta, Zavattini era anche figlio del celebre regista, sceneggiatore e scrittore Cesare Zavattini. L’annuncio della morte è stato dato da Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Molise, che ha definito Zavattini un “maestro dello spettacolo italiano” e un “grande autore televisivo”. La commozione di Bruno Vespa.

Morto Marco Zavattini

Marco Zavattini: il ricordo dei vertici Rai e di Bruno Vespa

“Con la scomparsa di Marco Zavattini se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano. – ricorda Liofredi – Figlio del celebre regista Cesare Zavattini, Marco è stato una persona che ha contribuito alla nascita e alla scrittura di tante trasmissioni della tv italiana. Da Domenica In fino a Porta a Porta. Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene. È stato un onore essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione. Una televisione fatta bene, con la cura per ogni dettaglio e senza volgarità, e che probabilmente non tornerà più. Sono vicino alla famiglia ai figli e a tutte le persone che fino all’ultimo hanno lavorato con lui”, conclude.



Anche Bruno Vespa, conduttore di Porta a Porta, ha voluto ricordare Zavattini con affetto: “Con Marco Zavattini scompare una delle figure più rappresentative nella storia di Porta a porta. È stato con noi dall’inizio. E non è voluto mancare nemmeno nei periodi di difficoltà fisica con i suoi raffinati consigli per il mondo dello spettacolo e non solo”, ha voluto sottolineare lo storico volto della Rai.