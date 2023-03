Selfie con Maria De Filippi: ecco chi è l’autore dello scatto

Lunedì 27 febbraio a Roma, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, si sono celebrati i funerali di Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore è scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. La moglie Maria De Filippi è arrivata accompagnata dal figlio Gabriele. Anche Sabrina Ferilli è accorsa al fianco dell’amica Maria. Ma non prima di esprimere tutto il suo disappunto per la scena della De Filippi praticamente costretta a scattarsi dei selfie con alcuni fan di fronte alla bara del marito. Ora però è stata scoperta l’identità di uno degli autori dei macabri scatti. Ecco chi è: abita a Boretto in provincia di Reggio Emilia.

Selfie macabro con Maria De Filippi

Selfie con la De Filippi, è polemica

Come appena accennato, Sabrina Ferilli è tornata appositamente dal Giappone per stare vicina all’amica Maria De Filippi durante i funerali del marito. “Arrivo”, ha scritto l’attrice romana sul suo profilo Instagram. E poi, commentando un post di Selvaggia Lucarelli sull’increscioso episodio dei selfie scattati nella camera ardente di Maurizio Costanzo, ha aggiunto polemicamente rivolta ai presunti fan del conduttore: “Perché se a casa non t’hanno insegnato l’educazione…non credo te la possa insegnare io…ma ti farei capire che non si fa”. Messaggio rivolto anche all’autore del selfie originario di Boretto.

Il fan abita a Boretto

Sono più di uno i sedicenti fan di Maurizio Costanzo ai quali Maria De Filippi ha concesso l’onore di scattare un selfie nella camera ardente allestita per il marito. Tra loro, secondo quanto riportano alcune testate locali, c’è anche un residente del paese di Boretto, nella Bassa Reggiana, di cui però non sono state rese note le generalità. Di sicuro c’è che i suoi compaesani, non appena hanno visto la sua fotografia insieme alla De Filippi, lo hanno riconosciuto subito.

L’uomo è descritto come un fan accanito di entrambi i coniugi. Per questo motivo si era recato a Roma per assistere ai funerali di Costanzo. Probabilmente era già abituato da tempo a scattarsi selfie insieme a personaggi famosi. Ma probabilmente non ha pensato alle conseguenze negative di quella fotografia fuori luogo con Maria De Filippi. In ogni caso, a Boretto qualcuno lo difende ancora spiegando che “ci sono fatti ben più gravi nella vita”. Ma pare che l’uomo sia stato visto “sotto choc” mentre tornava in treno dalla Capitale. E ora i suoi profili social risultano tutti irraggiungibili.

