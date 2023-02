Lunedì 27 febbraio a Roma, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, si sono celebrati i funerali di Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore è scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. La moglie Maria De Filippi è arrivata accompagnata dal figlio Gabriele. Anche Sabrina Ferilli è accorsa al fianco dell’amica Maria. Ma non prima di esprimere tutto il suo disappunto per la scena della De Filippi praticamente costretta a scattarsi dei selfie con alcuni fan. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli si scaglia contro i cacciatori di selfie. C’è però qualcuno che in quegli scatti non ci trova nulla di male. E la polemica riesplode.

“Il selfie con la vedova famosa. – questo il post di fuoco pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Instagram – Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaff… al primo telefono che vedevo”, conclude la giornalista del Fatto Quotidiano.

Intanto, come appena accennato, Sabrina Ferilli è tornata appositamente dal Giappone per stare vicina all’amica Maria De Filippi durante i funerali di oggi. “Arrivo”, ha scritto l’attrice romana sul suo profilo Instagram. E poi, commentando il post di Selvaggia Lucarelli sull’increscioso episodio dei selfie scattati nella camera ardente di Maurizio Costanzo, ha aggiunto polemicamente rivolta ai presunti fan del conduttore: “Perché se a casa non t’hanno insegnato l’educazione…non credo te la possa insegnare io…ma ti farei capire che non si fa”.

“La De Filippi ha fatto bene”

Non tutti però la pensano come la Ferilli e la Lucarelli. È il caso della giornalista del settimanale Gente, Maria Elena Barnabi. “Maria ha rispettato il suo pubblico, che ha reagito come ha visto fare in tv. – dichiara la Barnabi – In trasmissioni dove si condivide tutto, qualsiasi dramma familiare, qualsiasi vergogna, qualsiasi lacrima. Dove sta lo scandalo?”. Anche altre persone la pensano come la giornalista di Gente, ritenendo in pratica che una persona nota come Maria De Filippi debba fare di tutto per accontentare i suoi fan. Persino accettare di posare per un selfie di fronte alla bara del marito Maurizio Costanzo appena scomparso.

