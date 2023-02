Maria non ce l’ha fatta: troppo forte il dolore per la morte di Maurizio

Non ce l’ha fatta. Maria De Filippi, dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, ha deciso che oggi il suo programma “Uomini e donne” non sarebbe andato in onda come sempre nel primo pomeriggio di Canale5. Leggi anche >>>>>>Maurizio Costanzo, ecco come è morto: le sue ultime volontà

Mediaset ha annunciato che oggi, 24 febbraio, “Uomini e Donne” non è andato in onda per rispetto di Maria De Filippi. Probabile che non andrà in onda domani sera, sabato 25 febbraio, neanche “C’è posta per te”, programma condotto dalla stessa De Filippi. Molta solidarietà tra i telespettatori ì, che hanno capito la necessità di Mediaset di rispettare il dolore della conduttrice colpita da un così doloroso lutto. Leggi anche: Cosa aveva detto Maurizio a Maria prima di morire

“Aspettavo di incontrare Maria e non lo sapevo, posso dire solo che nella vita a volte scatta una magia. Nella mia è scattata quando ho conosciuto lei. La donna della mia vita nella mano della quale vorrei morire. Lei era in macchina con me nella notte dell’attentato”: aveva detto anni fa Maurizio Costanzo parlando della moglie, sposata trent’anni fa.