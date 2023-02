Maurizio Costanzo, ecco come è morto: le sue ultime volontà

Maurizio Costanzo è morto oggi a Roma. Era giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore. A dare la triste notizia è stato il suo ufficio stampa. Costanzo aveva 84 anni. Ne avrebbe compiuti 85 il 28 agosto prossimo, essendo nato nella Capitale nel 1938. Ma come è morto? Le cause del decesso non sono state ancora chiarite. Ma il giornalista era da tempo assente dalla televisione a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nelle prossime ore dovrebbero essere diffusi maggiori particolari. Intanto riemerge la sua volontà, espressa qualche tempo fa, di morire mentre sua moglie Maria De Filippi gli stringe la mano.

Leggi anche: Maurizio Costanzo, addio a un grande giornalista e conduttore

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo morto

A far comprendere ai suoi affezionatissimi telespettatori che le sue condizioni di salute non gli permettevano più di proseguire nel suo mestiere di conduttore era stato un episodio accaduto il 7 ottobre scorso. In quell’occasione Maurizio Costanzo decise di saltare la conduzione del suo programma più seguito, il Maurizio Costanzo Show, perché non si sentiva tanto bene. Programma poi interrotto definitivamente a novembre.

“Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo. – questa la spiegazione fornita da Maurizio Costanzo ai suoi telespettatori – sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, il frutto della stagione. Per questa ragione andrà in onda un meglio del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla settimana prossima torneremo a incontrarci, stavolta non dal salotto di casa mia ma dal teatro Parioli”. Purtroppo però il giornalista non ha più potuto mantenere la sua parola.

Il ricordo di Costanzo di Maria De Filippi

Tra le sue ultime volontà, che lui stesso aveva reso note nei mesi scorsi, c’era quella di poter avere vicino a lui la moglie Maria De Filippi quando fosse morto. Il suo desiderio era quello di poter esalare l’ultimo respiro su questa terra mentre la moglie gli stringe la mano. Parole che avevano messo in difficoltà la conduttrice di Amici. “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, commentò la De Filippi. E al momento nessuna sa se le cose siano andate proprio così.

Leggi anche: Francesco Totti, appello di Maurizio Costanzo alla Roma: “Friedkin offrigli un ruolo”