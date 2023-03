Dopo alcuni giorni di tira e molla, è arrivata l’ufficialità. Dal prossimo 6 marzo, Giorgia Meloni avrà un portavoce: il giornalista Mario Sechi. Il giornalista di 55 anni, originario di Cabras, in Sardegna, lascerà, dunque, la direzione dell’Agenzia giornalistica italiana (Agi) di proprietà dell’Eni. Sechi è anche una presenza fissa dei talk show politici televisivi.

Mario Sechi

Chi è Mario Sechi, portavoce di Giorgia Meloni

Mario Sechi ha studiato Giornalismo alla Luiss di Roma. Ha lavorato all’Indipendente dal 1992, per poi passare al Giornale. Nel 2001 diventa caporedattore del quotidiano della famiglia Berlusconi. Successivamente passa alla direzione dell’Unione Sarda e alla vicedirezione di Panorama e di Libero. Nel 2010 diretto Il Tempo. Dal 2013 al 2017 ha collaborato al Foglio e a Prima Comunicazione. Si è poi cimentato nella startup giornalistica List. Nel 2017 ha anche assunto la direzione di WE – World Energy, trimestrale del gruppo Eni dedicato alla geopolitica dell’energia. Il passaggio all’Agi avviene il 1° luglio 2019. Sechi ha anche provato a entrare in politica dieci anni fa, nel 2013, quando si è candidato al Senato nella lista del movimento politico di Mario Monti, che però prese una grossa tranvata e il giornalista non superò la soglia di sbarramento.

