Marta Fascina, il retroscena sulla ‘moglie’ di Berlusconi: “Terrorizzata da attacco nucleare”

Da qualche giorno all’interno di Forza Italia il caso Ronzulli tiene tutti con il fiato sospeso, visto che potrebbe provocare l’ennesima scissione nel partito di Silvio Berlusconi. Licia Ronzulli è stata di fatto spogliata di tutti i suoi poteri, perdendo tutte le cariche e anche la possibilità di un contatto diretto con il Cavaliere. Come contentino le è stato lasciato soltanto il ruolo di capogruppo al Senato. Secondo diversi retroscena giornalistici, dietro questa operazione ci sarebbero la figlia di Berlusconi, Marina, e soprattutto la sua nuova compagna, Marta Fascina. Su quest’ultima emergono anche degli interessanti retroscena che descrivono la sua paura per un attacco nucleare russo e la ricerca di una abitazione dotata di rifugio antiatomico.

Insomma, non solo uno scontro all’ultimo sangue con Licia Ronzulli. Marta Fascina viene descritta come una putiniana di ferro che però ha paura che il presidente russo scateni l’Armageddon nucleare contro i suoi nemici occidentali costringendoli a rinchiudersi in un rifugio antiatomico. E, come ai tempi della Guerra Fredda negli Usa, non si poteva nemmeno far mancare l’idea di cercare un’abitazione dotata di rifugio antiatomico. Intanto però la Fascina si gode il trionfo contro la Ronzulli dentro Forza Italia.

