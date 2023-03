Massimo Giletti minacciato di morte: “Si fanno dei nomi in questa lettera”

Massimo Giletti nuovamente nel mirino della mafia e di chi non vuole che emerga la verità sulle stragi del 1992-93. È lo stesso conduttore di Non è l’Arena ad informare in diretta i suoi telespettatori di aver ricevuto una lettera contenente minacce molto pesanti. Insomma, il giornalista sarebbe stato minacciato di morte a causa del suo continuo impegno contro le organizzazioni criminali. Sono settimane ad esempio che la sua trasmissione si occupa dei retroscena legati all’arresto del boss Matteo Messina Denaro. Un modo di fare tv che evidentemente non è piaciuto a qualcuno di molto pericoloso.

Massimo Giletti

Massimo Giletti minacciato di morte

“Voglio che si sappia. Io ho ricevuto una lettera molto pesante questa settimana. – così un preoccupatissimo Massimo Giletti si rivolge al suo pubblico durante l’ultima puntata di Non è l’Arena – Ieri mi è arrivata. Di minacce vere. Io non ho paura. Lo dico a chi mi sta guardando che me l’ha mandata”. Il giornalista non afferma direttamente di essere stato minacciato di morte. Ma dopo qualche secondo di pausa ribadisce: “Non ho paura. Anche se si fanno dei nomi in questa lettera. Quindi è gente che sa cosa faccio. Non è una lettera così. Ma non ho paura. Vado avanti. Che sia chiaro. Come vanno avanti i miei”.

Che il conduttore fosse nel mirino di qualche malintenzionato lo aveva già confermato circa due mesi fa Salvatore Baiardo. L’uomo, già noto per essere lo storico prestanome dei fratelli Graviano, ha anche rivelato che Matteo Messina Denaro si sarebbe lasciato catturare perché gravemente ammalato. Poi, invitato da Massimo Giletti in studio, lo aveva ammonito con delle frasi sibilline ed ambigue.