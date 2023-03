Edoardo Franco, il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef Italia 12, ha conquistato i giudici e il pubblico con un menu ispirato ai viaggi che hanno caratterizzato la sua vita. Il giovane chef di 26 anni, originario di Varese, ha portato in finale il meglio delle sue esperienze culinarie, provenienti da Svezia, Germania e Italia.

Leggi anche: “Tre galli in un pollaio”, Barbieri torna sulle violenti liti dietro le quinte di Masterchef

Edoardo Franco vince Masterchef

Edoardo Franco vince Masterchef 12

Il menu di Edoardo Franco, intitolato ‘Tutto Mondo’, ha avuto come piatto principale un’originale reinterpretazione del kebab, servito sotto forma di ravioli con salsa di albicocca e foglie di carota. Il secondo piatto, Capesante al curry, ha saputo unire sapori dolci e speziati, accompagnati da una maionese al corallo e coriandolo fritto. Infine, il dessert ‘Matrimonio in Bianco’ ha proposto una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e un inserito di maracuja.

La passione di Edoardo Franco per la cucina nasce durante la sua esperienza di scambio culturale in Svezia, dove ha lavorato come cameriere in un ristorante. Dopo una breve esperienza come barman in Germania, decide di intraprendere la carriera di rider per la consegna del cibo a domicilio, prima di tornare in Italia per dedicarsi alla cucina a tempo pieno. Oltre alla vittoria di MasterChef Italia 12, Edoardo ha guadagnato l’opportunità di pubblicare un libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Inoltre, parteciperà al Workshop di Masterchef Academy realizzato con Destinazione gusto.

Per il futuro, dopo Masterchef 12 Edoardo Franco ha molte idee e progetti, tra cui organizzare cene private, fare il personal chef e sviluppare un’azienda alimentare con un amico imprenditore di prodotti di qualità a lunga conservazione. Non esclude l’idea di aprire un ristorante o un chiringuito, ma il suo obiettivo principale è quello di continuare a fare televisione e condividere la sua passione per la cucina con il pubblico. La sua genuinità e la sua capacità di trasmettere affetto attraverso la sua cucina hanno conquistato tutti, diventando la vera chiave del successo di Edoardo Franco.

Leggi anche: Joe Bastianich cucina pure la cannabis: “Eccellenza del made in Italy”