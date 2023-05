Un matrimonio gay non dovrebbe fare più notizia nemmeno in Italia nel 2023. Ma questo rappresenta un caso del tutto speciale. Sì, perché a chiedere la mano del proprio compagno è stato un carabiniere. Il militare dell’Arma si chiama Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri in servizio alla presidenza del Consiglio dei ministri. La sua dolce metà invece è Giuseppe Pezzuto, parrucchiere di 29 anni. A fare notizia è il fatto che Angelo ha voluto celebrare le sue nozze in alta uniforme, con tanto di picchetto d’onore.

Il matrimonio gay tra il carabiniere Angelo Orlando di San Pietro Vernotico e il parrucchiere Giuseppe Pezzuto di Ceglie Messapica, entrambi in provincia di Brindisi, è stato celebrato nella masseria Caselli, in contrada Specchiolla a Carovigno, dove in seguito si sono svolti festa e banchetto. Si è trattato naturalmente di una cerimonia con rito civile, l’unico permesso nel nostro Paese agli omosessuali. E Angelo come detto si è presentato in alta uniforme.

Matrimonio gay: carabiniere si sposa in alta uniforme

La coppia protagonista di questo matrimonio gay vive a Roma. Il carabiniere Angelo Orlando è appuntato scelto in servizio a Palazzo Chigi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mentre Giuseppe Pezzuto lavora in un salone di bellezza a Campo de’ Fiori. I due stanno insieme da quattro anni e hanno dunque deciso di stabilizare il loro rapporto.