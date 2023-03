Matteo Salvini con il dente avvelenato contro l’Unione europea sulla questione migranti. Ma le sue sparate contro Bruxelles rischiano di isolare ulteriormente il nostro Paese a livello diplomatico. Già qualche giorno fa il leader della Lega aveva tuonato da Catania contro l’atteggiamento menefreghista dell’Ue che vorrebbe ridurre l’Italia a “campo profughi” del vecchio continente. Oggi da Trieste ribadisce il concetto utilizzando termini ancora più duri. Intanto, migliaia di migranti continuano a sbarcare sulle coste italiane.

Matteo Salvini infuriato con l’Unione europea sui migranti

“O l’Europa si sveglia o mi domando che senso abbia di esistere. – sbotta Matteo Salvini mentre è in visita a Trieste – Perché sta imponendo sacrifici agli italiani sulle auto, sulla casa, sulle tasse. Ma, almeno sul controllo delle frontiere, sulla protezione dei confini e sulla sicurezza degli italiani, Bruxelles dovrebbe finalmente darci una mano. Perché Lampedusa, Trieste e Ventimiglia sono confini italiani e europei. Qua c’è evidentemente a un attacco della malavita in corso e quindi attendiamo dall’Unione Europea una mano perché l’Italia non può essere lasciata sola ad affrontare questo problema dei migranti, non ce lo possiamo permettere dal punto di vista economico, sociale e da tutti i punti di vista”.

“L’Italia non può essere il campo profughi d’Europa. – aveva etto invece qualche giorno fa a Catania – E quindi conto che questo governo e sicuramente questo ministro che vi parla, che domani va a processo per aver difeso i confini e le leggi del suo Paese, imporrà, proporrà all’Unione europea di dare una mano, di condividere, di distribuire i migranti. Le frontiere siciliane sono frontiere europee. Lampedusa, Trieste e Ventimiglia sono frontiere europee. Non possiamo essere lasciati da soli”