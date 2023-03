Marco Travaglio avverte Giorgia Meloni: “Se continui così fai la fine di Salvini”

Giorgia Meloni rischia di fare le fine politica di Matteo Salvini se non si decide subito a cambiare registro. A lanciare questo drammatico avvertimento nei confronti del premier del governo di centrodestra è uno dei suoi avversari storici: Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano è ospite di Lilli Gruber nell’ultima puntata di Otto e mezzo. E si dimostra in forma smagliante nel suo passatempo preferito: sparare a zero su Meloni e Salvini. Il giornalista commenta le ultime dichiarazioni di alcuni esponenti del governo sulle famiglie Lgbt e sulla riforma fiscale.

Leggi anche: Travaglio al ristorante, il video rubato: “Gli americani sono 70 anni che rompono il ca***”

Marco Travaglio avverte Giorgia Meloni

“Governo Meloni? Bisognerebbe risolvere i problemi invece di continuare a fare slogan, enunciazioni e sparate che non so se denunciano più ferocia o più ignoranza. Diciamo che è un bel mix. – attacca Marco Travaglio – Gli slogan vanno bene in campagna elettorale, ma i governi si formano per risolvere i problemi. Se prometti di diminuire le tasse a tutti, mi devi far vedere come lo fai e dove prendi i soldi. È impossibile giudicare questa riforma, perché è una legge delega molto vaga. Da quello che si capisce, c’è una cosa mostruosa: ancora una volta va a vantaggio dei redditi medio-alti, mentre c’è una scopertura totale dei redditi medio-bassi che vengono abbandonati a se stessi e che prima o poi si ribelleranno”.

Marco Travaglio: “Meloni come Salvini”

“È vero che i francesi sono più intransigenti di noi quando manifestano. – Marco Travaglio prosegue nel suo affondo contro Giorgia Meloni – Ma a furia di pestare sempre sui poveri, prima o poi, ci sarà una loro ribellione e questi signori si dovranno porre il problema. Anche perché quando prendi tanti voti, come li hanno presi loro, non possono pensare che li hanno votati solo i ricchi. Quindi, quando vai contro gli interessi di gran parte del tuo elettorato, poi ne paghi le conseguenze. A furia di buttare la palla in tribuna, con gli slogan anziché con le soluzioni, fai la fine di Salvini”, avverte.