Sono state ore di fortissima apprensione per la sorte di Mattia Esposito. Il ragazzo di 17 anni, che abita nel quartiere di Centocelle a Roma insieme ai genitori, è uscito di casa alle 8 di mattina di martedì 30 maggio, ma non ha mai raggiunto la sua scuola. A lanciare per prima un drammatico appello per ritrovare il figlio scomparso è stata la madre che ha pubblicato un post su Facebook. Messaggio subito condiviso da migliaia di utenti. Del caso si sta occupando anche la trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto. Ma è notizia di pochi minuti fa che proprio la mamma di Mattia ha comunicato sui social che il figlio è stato ritrovato e sta bene. Presto maggiori dettagli sulla vicenda.

Mattia Esposito scomparso a Centocelle

“Mio figlio Mattia, 17 anni. È magro. Non ha dormito a casa e non so dove sia. Aiutatemi. È uscito ieri alle 8 da casa, non è andato a scuola. Il mio contatto: 3898438134”. Questo il post pubblicato sui social dalla madre di Mattia Esposito che poi, insieme al marito, si è recata dalle forze dell’ordine per denunciare il fatto che il figlio sia scomparso nel nulla. Il ragazzo di Centocelle è alto 1 metro e 74 centimetri, pesa 55 chili. Quando è uscito di casa indossava un paio di jeans, una maglia scura e scarpe nere.

“Di Mattia Esposito non si hanno più notizie da ieri mattina. Si è allontanato da casa per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato. Aiutateci per favore, siamo preoccupati”, scrive sempre su Facebook la mamma di una compagna di classe del giovane di Centocelle scomparso.