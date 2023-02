Maurizio Costanzo: cosa ha detto a Maria De Filippi prima di morire

Maurizio Costanzo è morto oggi a Roma. Era giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore. A dare la triste notizia è stato il suo ufficio stampa. Costanzo aveva 84 anni. Ne avrebbe compiuti 85 il 28 agosto prossimo, essendo nato nella Capitale nel 1938. Le cause del decesso non sono state ancora chiarite. Ma il giornalista era da tempo assente dalla televisione a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nelle prossime ore dovrebbero essere diffusi maggiori particolari. Intanto riemerge un suo desiderio espresso qualche anno fa nei confronti della moglie Maria De Filippi che a risentirlo adesso fa commuovere.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Morto Maurizio Costanzo

A far comprendere ai suoi affezionatissimi telespettatori che le sue condizioni di salute non gli permettevano più di proseguire nel suo mestiere di conduttore era stato un episodio accaduto il 7 ottobre scorso. In quell’occasione Maurizio Costanzo decise di saltare la conduzione del suo programma più seguito, il Maurizio Costanzo Show, perché non si sentiva tanto bene. Programma poi interrotto definitivamente a novembre.

La richiesta a Maria De Filippi

Ma sono le sue parole pronunciate qualche anno fa a far piangere adesso i suoi numerosi fan e telespettatori. “Aspettavo di incontrare Maria e non lo sapevo, posso dire solo che nella vita a volte scatta una magia. – disse parlando di Maria De Filippi – Nella mia è scattata quando ho conosciuto lei. La donna della mia vita nella mano della quale vorrei morire. Lei era in macchina con me nella notte dell’attentato. Maria è anche la mia perla come talent scout. La mia scoperta più esaltante, non voleva saperne di fare televisione”.

Inevitabile che la conduttrice di Amici e Uomini e Donne decidesse di rispondere a questo struggente messaggio. “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mano quel giorno lì. Troppo dolore, non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, confessò imbarazzata ad un giornalista.

In queste ore all’indirizzo del compianto Maurizio Costanzo stanno giungendo innumerevoli messaggi di cordoglio da parte di vip e personaggi dello spettacolo. “Ciao Maurizio, una vita assieme”, scrie ad esempio su Instagram la conduttrice di Domenica In Mara Venier. “Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi”, aggiunge Paolo Bonolis pubblicando una fotografia di Costanzo insieme a lui, Carlo Conti, Gerry Scotti e Enrico Mentana. Ma anche Pippo Baudo, Vittorio Sgarbi, Gianni Morandi e tanti altri gli stanno porgendo in queste ore l’ultimo doveroso saluto.

