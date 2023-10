Con un post pubblicato questa mattina sui suoi canali social, Giorgia Meloni sorprende tutti e ufficializza la fine della sua storia d’amore con il giornalista di Mediaset, dopo il polverone scoppiato dopo i fuori onda di Andrea Giambruno pubblicati da Striscia la Notizia. Insomma, la Meloni lascia Giambruno senza troppi convenevoli, . E già si accumulano rivelazioni, retroscena e sospetti. Come quello su Fiorello che, proprio poche ore fa, durante la diretta della sua trasmissione radiofonica ‘Viva Rai2’, aveva di fatto anticipato le intenzioni della premier.

Leggi anche: Giorgia Meloni, l’annuncio shock dopo i video di Striscia: “Con Giambruno è finita”, e confessa che lo era da tempo

Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno: la rivelazione di Fiorello

Al momento Fiorello conduce ‘Aspettando viva Rai2’ dal ‘glass di cortesia’ che si trova in via di Vigna Stelluti a Roma Nord, dove rimarrà fino al trasloco nel nuovo spazio del Foro Italico previsto per il 6 novembre. Ed è proprio durante l’ultima puntata del suo programma che lo showman ha voluto fare qualche battuta sulla vicenda che vede protagonisti Andrea Giambruno e Giorgia Meloni. Fiorello ha simulato una telefonata alla Meloni: “Giorgia, sei ancora arrabbiata per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Posso dirti una cosa? Ormai si divorzia in 24 ore”.

Possibile che già fosse al corrente delle intenzioni della premier? “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. – scrive Giorgia Meloni sui suoi canali social dopo l’anticipazione di Fiorello – Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

“Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. – rivela poi la Meloni – Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”, conclude la premier.

Leggi anche: Giambruno, nuovo fuorionda di Striscia: “Per lavorare qui si sc..a”. E ancora: “Posso toccarmi il pacco?”