Andrea Giambruno fatto fuori da Mediaset dopo lo scandalo degli audio e dei video fuori onda del giornalista. L’indiscrezione bomba la spara Dagospia. In attesa di conferme ufficiali, quello che è certo è che la premier Giorgia Meloni lo ha mollato così su due piedi, con un post pubblicato sui suoi canali social manco fosse una Chiara Ferragni qualunque. Insomma, Giambruno sarebbe stato licenziato dalla tv del Biscione.

Andrea Giambruno licenziato da Mediaset: l’indiscrezione

Secondo queste voci diffuse da Dagospia, il giornalista sarebbe già fuori dall’azienda. Ma fonti Mediaset non confermano perché, come scrive Repubblica, nel caso fosse così, le procedure da seguire sono lunghe a laboriose. In particolare il dipendente deve prima ricevere la lettera con le contestazioni per aver violato il codice aziendale. Dunque non ci sono ancora conferme che Andrea Giambruno sia stato licenziato.

L’indiscrezione che al momento sembra trovare conferme più solide, invece, è quella che il giornalista dovrà lasciare la conduzione del programma Diario del giorno su Rete4. Intanto Andrea Giambruno non sarà alla conduzione della trasmissione per tutto il resto della prossima settimana.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. – scrive una amareggiata Giorgia Meloni sui suoi canali social – Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

