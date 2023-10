Giorgia Meloni, l’annuncio shock dopo i video di Striscia: “Con Giambruno è finita”

Ennesimo colpo di scena nella vicenda dei fuori onda di Striscia con protagonista Andrea Giambruno. E stavolta la notizia è di quelle bomba. Con un post pubblicato questa mattina sui suoi canali social, Giorgia Meloni sorprende tutti e ufficializza la fine della sua storia d’amore con il giornalista di Mediaset. Insomma, la Meloni lascia Giambruno senza troppi convenevoli.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

I fuori onda di Andrea Giambruno mostrati da Striscia la Notizia sono una trappola politica? È questo il timore che sta assalendo Giorgia Meloni in queste ore. Secondo diversi retroscena giornalistici, la premier e compagna del giornalista Mediaset avrebbe chiesto spiegazioni direttamente a Forza Italia con un eloquente “cosa succede?”. Giambruno intanto viene descritto come “terrorizzato da tutto. Qualsiasi cosa faccio diventa oggetto di mistificazione. La cosa che più mi dà noia è farmi passare per…”.

Fuori onda Giambruno: i timori della Meloni

Insomma, secondo alcuni parlamentari fedelissimi della Meloni, dietro ai fuori onda di Striscia contro Giambruno si nasconderebbe un complotto per colpire la premier. Mentre, invece, la versione dei fatti più gettonata dentro Mediaset è che si tratti di una resa dei conti interna, ordita da parte di chi non vede di buon occhio l’ascesa di Giambruno all’interno dell’azienda dopo la conquista della conduzione di ‘Diario del giorno’ su Rete 4.

A pubblicare questi retroscena sul caso Giambruno-Striscia che chiamano in causa Giorgia Meloni sono La Stampa e Repubblica. La premier, secondo questa versione, non sarebbe stata al corrente del contenuto dei fuori onda di Striscia fino a che non li ha visti. Insomma, non avrebbe saputo nulla dei complimenti e delle battute fatte dal compagno alle colleghe di Mediaset.

Il sospetto più diffuso, comunque, è che dietro quei fuori onda e quei video ci sia un’operazione politica orchestrata da Forza Italia. Forse una vendetta per quel “non sono ricattabile” urlato da Giorgia in faccia a Silvio Berlusconi qualche tempo fa. Secondo Repubblica la Meloni avrebbe chiesto conto direttamente ad Antonio Tajani della vicenda. Un altro particolare scottante lo aggiunge poi Il Fatto Quotidiano secondo cui Giambruno si sarebbe convinto che esita un “traditore” che ha svolto il ruolo di gola profonda per Striscia. “A Mediaset sono stati tutti vittime di Striscia per gaffe e fuori onda. – dichiara il direttore dell’informazione Mediaset Mauro Crippa – Ma raramente ho assistito a un accanimento polemico come quello contro Giambruno”.

