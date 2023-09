Meteo, arrivano i cicloni ammazzaestate Cronaca

Previsioni meteo: nuova perturbazione, estate finita. Arriva il ciclone equinoziale a inaugurare l’autunno e spazzare davvero via l’estate, con temperature che scenderanno anche di dieci gradi. Le previsioni e le tendenze de IlMeteo.it. Due perturbazioni influenzano l’estate, con una diminuzione delle temperature e precipitazioni imminenti. L’autunno sta arrivando con un calo termico e abbondanti piogge, ma la prossima settimana potrebbe portare una sorpresa.

>>>>> Santanché ancora nei guai, nuova inchiesta giudiziaria sulla ministra Pioggia in arrivo nei prossimi giorni IlMeteo.it: nuova perturbazione in arrivo, estate finita Arriva una nuova perturbazione, estate finita. Domani e venerdì, si prevedono piogge al Centro e al Nord. La prima perturbazione, chiamata ‘spagnola’, arriva dalla Penisola iberica e porterà piovaschi e temporali, soprattutto nel pomeriggio sul settore occidentale. Successivamente, una seconda perturbazione di origine atlantica, più intensa, si abbatterà sulla Scozia e sconfinerà in Italia, causando piogge persistenti al Nord e in alcune zone del Centro. Localmente, alcune precipitazioni raggiungeranno anche il Sud peninsulare. Nonostante ciò, il caldo africano resisterà in Sicilia e in alcune zone della Puglia. Dopo le piogge spagnole e le piogge scozzesi, il weekend segnerà il definitivo passaggio all’autunno. L’equinozio d’autunno arriverà alle 8:49 di sabato 23 settembre, e il meteo rispecchierà questa transizione. Da sabato, tutto il territorio italiano sperimenterà condizioni autunnali, con un calo delle temperature diffuso. In particolare, in Sicilia si prevede un calo medio di 7-8 gradi, scendendo da 35°C a 27-28°C.

Le previsioni per i prossimi giorni

La prossima settimana potrebbe portare un’inversione di tendenza in Italia. Al Sud, continueranno le condizioni autunnali con piogge e la possibilità di nubifragi dovuti a un ciclone Mediterraneo stazionario tra il Tirreno meridionale e il Mar Ionio. Nel frattempo, al Nord è previsto l’arrivo di un gigantesco anticiclone che coprirà l’Europa centrale dalla Francia all’Ucraina. Questo porterà stabilità e sole nell’Italia settentrionale, con lo zero termico che potrebbe salire a valori eccezionali per il periodo.



Il Ciclone Mediterraneo al Sud rischia di causare maltempo per diversi giorni, almeno fino a metà della prossima settimana, coinvolgendo anche in parte le regioni adriatiche delle regioni centrali. In sintesi, i prossimi 10 giorni vedranno una battaglia tra la fine dell’estate, l’anticipo dell’autunno, il ritorno dell’estate al Nord e l’arrivo dell’autunno perturbato e pericoloso al Sud. L’Italia sperimenta una stagione di transizione, con giornate di mezza stagione.

Dettaglio e tendenze meteorologiche

Oggi: Al nord, il peggioramento arriva nel pomeriggio dal Nord-Ovest verso il Triveneto. Al centro, il peggioramento si manifesta in Toscana, con successivi sviluppi in Umbria e Lazio durante la notte. Al sud, la Campania sperimenta piogge notturne, mentre altrove il clima rimane stabile e caldo.

Domani: Al nord, si prevedono piogge sparse in un contesto simile all’autunno. Al centro, le piogge si diffondono, soprattutto sulle coste tirreniche. Al sud, temporali in Campania, mentre persiste il caldo africano nel resto del sud.

Venerdì 22: Al nord, le piogge rimangono forti in un contesto simile all’autunno. Al centro, piogge sparse, localmente intense, in particolare in Toscana. Al sud, variazione della nuvolosità, con ancora caldo in Sicilia.

Tendenza. L’arrivo di un ciclone equinoziale sull’Italia porterà un weekend di maltempo diffuso.

Leggi anche: Milena Gabanelli attacca Shein, lavoro da schiavi e inquinamento.