Shein, cosa si nasconde dietro i vestiti a prezzi stracciati. La denuncia di Gabanelli

Un termine che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, "fast fashion". E che indica mode veloci e a basso costo, un settore che vede un dominatore assoluto, l'azienda cinese Shein, riuscita ad accaparrarsi addirittura il 50% del mercato globale. Ma cosa si nasconde dietro l'incredibile successo di questa impresa? A sottolineare i lati oscuri di questo mondo è stata la giornalista Milena Gabanelli, che in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera ha raccontato innanzitutto la storia del marchio: nata nel 2008 su idea dell'imprenditore Chris Xu, Shein è arrivata a fatturare 10 miliardi di dollari nel 2020 e ha oggi un valore superiore ai 60 miliardi. L'azienda sfrutta un sistema di algoritmi e analisi dati che rileva le tendenze in evoluzione in tempo reale, riuscendo così a produrre nuovi modelli in appena dieci giorni. Un ritmo impossibile per chiunque altro, con oltre 6.000 nuovi prodotti caricati in un giorno.

La popolarità di Shein è cresciuta anche grazie a influencer e star ingaggiate dall'azienda per puntare ai giovani, la fascia di consumatori più attiva. Generando un paradosso: una generazione solitamente molto sensibili a temi come la tutela dell'ambiente e i diritti dei lavoratori, compra in massa da un'azienda "che di trasparente non ha niente. Da un rapporto di Bloomberg del 2022, le magliette di cotone vendute da Shein provengono dal lavoro forzato della minoranza Uiguri dello Xinjiang. Questa regione al Nordovest della Cina è uno dei maggiori produttori di cotone al mondo, e la minoranza musulmana è da anni scandalosamente perseguitata e oppressa dal governo cinese".

Come raccontato anche da Repubblica, la giornalista anglo–algerina Imam Amrani è riuscita a entrare con telecamera nascosta in due delle 700 fabbriche di Shein, nella provincia cinese dello Guangzhou. I lavoratori sono costretti a turni da 17 ore al giorno, con un solo giorno libero al mese, in condizioni igieniche disumane: "Devono produrre 500 capi al giorno e la paga è di 4 centesimi a capo". Per non parlare dell'impatto ambientale: "Per realizzare una sola t-shirt di cotone sono necessari in media 2.700 litri d'acqua. Questo perché il cotone ha sete e le produzioni intensive devono essere irrigate. Poi ci sono i processi di lavorazione: sgusciamento, tintura, filatura, rifinitura, e ogni fase ha bisogno di tanta acqua. Il processo intensivo richiede poi fertilizzanti chimici e diserbanti che vengono assorbiti dal terreno e inquinano le falde".