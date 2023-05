È ancora mistero fitto sulla tragica fine di Michele Sica. Il giovane di 26 anni è morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione a Sala Bolognese. Michele era un ex campione di pattinaggio e attualmente ricopriva il ruolo di allenatore nella Polisportiva Giovanni Masi. Al momento gli inquirenti propendono per l’ipotesi del suicidio. Ma le dichiarazioni della mamma potrebbero aprire nuovi scenari investigativi.

Michele Sica è dunque morto in circostanze misteriose. I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto. Per questo motivo nella giornata di martedì 9 maggio è prevista l’autopsia sul corpo del giovane pattinatore. I militari dell’Arma escludono per il momento l’ipotesi dell’omicidio e credono che Michele abbia compiuto un gesto volontario dopo una discussione avuta con il compagno. Ma la mamma del 26enne non crede a questa versione dei fatti.

Michele Sica morto: i dubbi della mamma

“L’ho sentito poco prima della tragedia. – queste le parole della mamma di Michele Sica che ora piange il suo figlio morto – Era scosso perché c’erano state discussioni prima in discoteca, poi a casa. Cose che succedono tra innamorati, magari per gelosia. Posso anche credere che abbia detto una cosa tipo ‘io mi ammazzo’. Ma è capitato anche a me quando ero giovane. Non può aver fatto un gesto così intenzionalmente. Michele non si è suicidato. Non era depresso, era un ragazzo che voleva vivere”.