Michelle Hunziker, la brutta notizia per lei è appena arrivata: “È un incubo”

Michelle Hunziker, la nota showgirl e conduttrice televisiva ha da poco ricevuto una brutta notizia. Hunziker è tornata su Canale Cinque in prima serata con il suo programma “Michelle Impossible & Friends”. La trasmissione, giunta alla sua terza edizione, non sembra aver raggiunto gli stessi risultati delle due precedenti. Nonostante la grande promozione del programma, il suo primo episodio ha ottenuto solo uno share del 15,8%. Il programma, dunque, è a rischio chiusura.

A rischio il programma Mediaset condotto da Michelle Hunziker

Il ritorno di Michelle Hunziker su Canale Cinque con il suo programma “Michelle Impossibile & Friends” non è stato dei migliori. La prima puntata è stata molto deludente dal punto di vista degli ascolti, raggiungendo solo il 15,8% di share. Secondo i critici televisivi, lo spettacolo di Michelle ha poche idee e risulta anche confuso. Crollato anche l’engagement sui social media: durante il secondo episodio, il programma non è diventato un argomento di tendenza sui social nemmeno per la durata dell’episodio. E poteva sfruttare anche la scarsa concorrenza su Rai Uno, rappresentata dal film “Poli Opposti”.

Bocciati i comici

“Gossip e Tv” riporta che il programma di Michelle Hunziker è stato “un vero e proprio incubo televisivo”. Non funziona l’idea di accoppiare Katia Follesa con i falsi personaggi famosi Sylvester Stallone, Johnny Depp, Ricky Memphis. Operazione definita “kitsch”. Senza contare il finto fratello della presentatrice, Michello. Anche Andrea Pucci sembra davvero fermo a un decennio fa.

Malissimo il gossip

Nel punto debole del programma, quello con i comici, Michelle è affiancata da Katia Follesa nel discutere di gossip. “Basta, non mi sposo più. Ma non sono zitella, c’è l’osteopata”, ha dichiarato la showgirl durante il suo sketch con Follesa.

Bene i big della musica italiana



Gli unici momenti che sembrano aver funzionato sono stati quelli in cui hanno cantato gli ospiti big. Raf, Renato Zero, Umberto Tozzi e l’onnipresente Al Bano Carrisi hanno iniziato a intonare le loro hit facendo sognare il pubblico a casa.