Kate, parla il fotografo ufficiale: “Vi dico io come sono andate le cose”

La vicenda della foto manipolata da Kate continua a far discutere, anche perché la famiglia della principessa del Galles si rifiuta di soddisfare la richiesta di commentatori e giornalisti britannici di mostrare la foto originale. Ma questo episodio rappresenta soltanto la punta dell’iceberg della guerra del photoshop tra i due fratelli Windsor. William e Harry, e le loro rispettive consorti, Kate e Meghan.

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, decidono infatti di rispondere a chi li ha accusati di ipocrisia allo scopo di difendere Kate da accuse e illazioni dopo la pubblicazione della foto fake. Si tratta dell’esperta di affari reali Angela Levin, direttrice della rivista Majestic, che dalle colonne del Sun aveva commentato le dichiarazioni rilasciate da una fonte vicina ai duchi di Sussex.

Il fotografo pubblica lo scatto di Meghan e Harry

Fonte secondo cui “Meghan non avrebbe mai fatto lo stesso errore di Kate”, postando una foto ritoccata, “perché maniaca del controllo”. La Levin ha replicato definendo “ipocriti” Harry e Meghan perché anche loro in passato avrebbero pubblicato una foto manipolata con photoshop. Quella scattata nel 2021 dal fotografo londinese Misan Harriman, loro amico, per annunciare la seconda gravidanza di Meghan.

Qualche tempo fa lo stesso Harriman aveva ammesso di aver modificato la foto per inserire un albero e creare “uno sfondo speciale”. Ma ora il fotografo decide di cambiare la sua versione dei fatti, affermando l’esatto contrario. Come prova posta sui social la foto originale in cui si vede Meghan in abito giallo distesa con Harry sul prato all’ombra di un albero di jacaranda.”Ecco il Jpeg originale senza modifica in bianco e nero, mi aspetto scuse complete e ritrattazione da @dailymail @telegraph – scrive il fotografo su Instagram – Nessun albero o prato è stato spostato o scambiato, questa è l’immagine direttamente dalla fotocamera. Inoltre quello è un albero di jacaranda, non un salice”.