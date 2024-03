Kate Middleton è ancora malata, ma i problemi per la principessa non finiscono qui. In questi giorni sono tornate a galla alcune voci su una possibile relazione extraconiugale di suo marito, il principe William. È stato il noto comico Stephen Colbert, durante il suo spettacolo ‘The Late Show’ sulla rete CBS, ad accennare scherzando alla presunta storia d’amore tra William e Rose Hanbury, ex amica di Kate e vicina di casa dei principi di Galles nella loro tenuta nel Norfolk.

Chi è Rose Hanbury

Ma chi è Rose Hanbury? La donna è conosciuta anche come la marchesa di Cholmondeley, molto nota in Gran Bretagna per il suo stile glamour. Insieme al marito, David Rocksavage, settimo marchese di Cholmondeley, e i loro tre figli, risiede in una residenza di grande lusso a Houghton Hall. Tenuta che conta oltre cento stanze e che confina con Anmer Hall, residenza molto amata dai principi del Galles, vicino al castello di Sandringham.

La famiglia di Lady Rose Hanbury vanta legami storico con la famiglia reale britannica. La nonna ad esempio fu damigella d’onore alla cerimonia di nozze della regina Elisabetta II nel 1947. Le voci su una possibile relazione tra Rose e William avevano iniziato a circolare già nel 2019. Ma nessuno ei protagonisti di questa vicenda si è mai sbilanciato a rilasciare dichiarazioni per smentire o confermare i pettegolezzi rosa.

