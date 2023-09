Migranti, la Germania minaccia l’Italia

Dublino e migranti, Germania avvisa Italia. Il ministro dell’Interno tedesco, Nancy Faeser, ha dichiarato che l’Italia non sta rispettando il sistema di “riammissione” previsto dalla Convenzione di Dublino. Ha sottolineato che finché l’Italia non adempirà a questo obbligo, il paese non accoglierà più profughi che sbarcano sul suo territorio. Faeser ha fatto queste affermazioni durante un’intervista al programma di approfondimento politico “Maybrit Illner” su Zdf, un’emittente pubblica.

Sugli accordi di Dublino e migranti, Germania avvisa Italia. “L’Italia non rispetta il sistema di riammissione previsto dalla Convenzione di Dublino e finché non lo farà, non accoglieremo più profughi”. La ministra ha enfatizzato che nell’Unione europea è stato concordato un meccanismo di solidarietà e ora è compito di Roma tornare a rispettarlo e adempiere ai suoi obblighi. In passato la Germania ha accolto rifugiati dall’Italia, ma al momento i colloqui per l’accoglienza di richiedenti asilo sono stati sospesi.

“Nell’Unione europea è stato concordato un meccanismo di solidarietà. Roma ora deve ‘tornare da noi’ e adempiere ai suoi obblighi”, ha aggiunto Faeser. “Abbiamo già accolto rifugiati dall’Italia in passato, ora abbiamo sospeso i colloqui. Esiste l’obbligo internazionale di accogliere i rifugiati che chiedono asilo. Non ci può essere un tetto. Vogliamo controllare questa situazione in modo più forte attraverso accordi sulla migrazione”.