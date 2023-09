Migranti, ecco dove saranno costruiti i Cpr in Italia

Dove saranno ospitati i migranti richiedenti asilo che arrivano in Italia? E dove saranno costruiti nuovi Cpr? A questa domanda dovrà necessariamente rispondere entro novembre il ministero della Difesa che dovrà pubblicare la nuova lista dei Centri di permanenza e di rimpatrio aperti nel nostro Paese. Nelle intenzioni del governo Meloni questi centri dovranno accogliere, straniere irregolari, persone con precedenti penali o procedimenti giudiziari in corso. Ma anche chi è senza permesso di soggiorno e in attesa della definizione della domanda di asilo. Dovranno inoltre essere costruiti fuori dalle città e tenuti costantemente sotto il controllo delle forze dell’ordine.

Migranti: i nuovi Cpr in Italia

I prefetti sono stati dunque attivati allo scopo di individuare i luoghi più adatti per aprire un Cpr. Attualmente i Centri di permanenza e rimpatrio già in funzione sono dieci: Roma, Milano, Torino, Gorizia, Bari, Brindisi, Potenza, Macomer, Trapani e Caltanissetta. A questi potrebbe aggiungersi molto probabilmente un nuovo centro a Ventimiglia. Anche Albenga è una delle candidate, considerato che lì ci sono due vecchie caserme in disuso: quella dei vigili del fuoco vicino al fiume Roja e quella della Finanza Massaua.

Per quanto riguarda il nuovo Cpr in Toscana, l’ipotesi più gettonata è quella di Prato o ,in alternativa, di Pescia nel pistoiese. In Campania e Sicilia per il momento l’unica certezza è che i centri non sorgeranno a Napoli e a Palermo. Il nuovo Cpr calabrese sorgerà invece quasi sicuramente a Crotone, al posto del vecchio Cie che si trovava nel Cara di Sant’Anna.