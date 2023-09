Milan-Newcastle, la denuncia della giornalista: “Palpeggiata ovunque da più persone, violenza inaudita” Cronaca

Non solo calcio, ma anche molta violenza prima durante e dopo la partita di Champions League, giocata a Milano tra i padroni di casa del Milan e la squadra inglese del Newcastle. Per la cronaca il match si è concluso sullo 0-0. Anche se i rossoneri avrebbero meritato la vittoria. A fare notizia però è la denuncia di una giornalista che ha raccontato di essere stata palpeggiata da più persone sulla metropolitana: tutti tifosi inglesi. La donna riferisce di aver subito una “violenza inaudita”.

Leggi anche: Violentava e fotografa le vittime, arrestato stupratore seriale Giornalista palpeggiata prima di Milan-Newcastle: il racconto “Ho provato profondo disgusto. Avevo le loro mani dappertutto. – racconta ancora scossa la giornalista Giovanna Fumarola, palpeggiata sul treno della metropolitana M5 prima della partita tra Milan e Newcastle – Sono stata molestata dai tifosi inglesi che mentre scendevo mi hanno messo le mani addosso e non ho potuto fare niente”. È salita un’orda che ha iniziato a saltare sul treno, picchiando i pugni sui finestrini e facendo tremare tutto il vagone. – prosegue così il racconto della giornalista palpeggiata – Eravamo pietrificati tutti, schiacciati come sardine, siamo rimasti fermi per un po’ in una situazione assurda, ostaggio di questi vandali”.

“Ho chiamato la polizia. Ma non si sentiva nulla al telefono, è caduta la linea. – spiega ancora la donna palpeggiata prima di Milan-Newcastle – A bordo eravamo da soli in balia di questo fiume di tifosi ubriachi e a petto nudo che urlavano e saltavano. Non c’era nessuno delle forze dell’ordine né di Atm. Ho deciso di scendere per togliermi da quella situazione che era anche pericolosa e sono stata palpeggiata da più persone ovunque, un atto di una violenza inaudita. Ho provato disgusto. Perché non sono stati previsti convogli dedicati? Sono stati minuti di terrore”, conclude ancora sotto shock la giornalista. Quello verificatosi a Milano è l’ennesimo ed increscioso episodio di violenza e molestie contro una donna indifesa. Un atto barbaro e vile.

Leggi anche: Stupro di Palermo, la vittima schiaffeggiata in strada dal suo ex dopo la violenza subita