Stupratore seriale arrestato a Roma. Un netturbino in servizio a Roma, Ubaldo M., 59 anni, è stato arrestato dalla polizia. Adescava, drogava e violentava le sue vittime. È accusato dei reati di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. I reati sono commessi a Capranica, in provincia di Viterbo, Riano e Mazzano Romano, località nel Romano. I fatti al vaglio delle indagini sono accaduti tra settembre 2022 e gennaio 2023, ai danni di tre diverse donne. Il provvedimento di arresto è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo. L’ha eseguito la squadra mobile di Viterbo e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “Flaminio Nuovo” della Questura di Roma. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli. Tutto è partito dalla denuncia presentata da una delle vittime, che si era rivolta all’ospedale “San Pietro” di Roma.

Violentava e filmava le sue vittime, vantandosene in chat. Stupratore seriale arrestato a Roma. La donna da cui è partita l’indagine aveva raccontato ai poliziotti di aver conosciuto l’uomo sui social. Di averlo invitato a casa per una serata romantica dopo una breve frequentazione. Il giorno successivo si era resa conto di essere stata drogata e violentata, come confermato dai controlli medici. Gli investigatori sono riusciti a identificare l’uomo e durante una perquisizione hanno trovato un sedativo ipnotico e lo smartphone. Sul telefono sono state rinvenute immagini di tre diverse donne in stato di incoscienza mentre subivano violenze sessuali. Alcune di queste immagini erano state inviate dall’indagato ai suoi amici e accompagnate da commenti sprezzanti e ironici. Nel telefono erano presenti anche conversazioni con le vittime. L’uomo forniva spiegazioni poco credibili, poiché le donne non ricordavano nulla dei rapporti sessuali.

Dato che l’uomo aveva precedenti fatti simili nella provincia di Viterbo, il fascicolo è stato trasferito alla Procura di Viterbo.Che ha richiesto la misura cautelare e ulteriori indagini alla squadra mobile locale. L’indagato è stato trovato a Roma. Era nel quartiere Casilino, presso la casa di una nuova compagna, e successivamente è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.