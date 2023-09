Gioca a poker con il reddito di cittadinanza, nei guai una donna

Nei guai una donna che gioca a poker con il reddito di cittadinanza. Ha vinto e rischia l’arresto, anche se dopo aver ottenuto la somma, l’ha persa quasi del tutto. Una storia grottesca, quella che coinvolge una trentatreenne milanese percettrice del sussidio statale. L’articolo 7 della legge 4 del 2019, infatti, prevede la revoca del diritto se i soldi vengono impiegati in attività non permesse. Tra queste, ovviamente, il gioco d’azzardo. La giovane ha evidentemente una forma grave di ludopatia, che l’ha portata a usare parte della somma percepita dal Reddito di cittadinanza per impiegarla nelle puntate al poker online. Aveva vinto quasi 155 mila euro, poi persi tutti, sempre nel corso delle puntate online. Ora un giudice dovrà decidere se la donna deve perdere il suo diritto in un’udienza del prossimo 20 novembre.

