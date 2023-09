Reddito di cittadinanza, il video degli scontri a Roma tra disoccupati e forze dell’ordine

Momenti di grande tensione si sono registrati questa mattina a Roma durante una manifestazione di disoccupati per chiedere lavoro dopo lo stop al reddito di cittadinanza deciso dal governo Meloni. I manifestanti, quantificabili in diverse centinaia, erano arrivati quasi tutti da Napoli. Ad un certo punto però, si sono ritrovati faccia a faccia con le forze dell’ordine in assetto anti sommossa. Ed è a quel punto che sono scoppiati gli scontri.

Come mostrano i diversi video pubblicati sui social, i disoccupati arrivati a Roma da Napoli hanno subito iniziato ad invocare i loro diritti al grido di “lavoro, lavoro”, visto che non possono più usufruire del reddito di cittadinanza. Ma, nel momento in cui si sono sentiti praticamente circondati dalle forze dell’ordine in piazza Santi Apostoli, qualcuno non ha retto più cominciando ad alzare le mani contro i poliziotti che hanno reagito iniziando gli scontri.

Incidenti a #Roma alla manifestazione per il lavoro dei movimenti dei disoccupati. I manifestanti sono circondati pic.twitter.com/Y8Zddr1tqT — Local Team (@localteamit) September 20, 2023

Fortunatamente pochi minuti dopo è tornata la calma e la manifestazione del folto gruppo di disoccupati arrivati a Roma ha potuto concludersi senza ulteriori tensioni. Fatto sta che gli scontri scoppiati in piazza Santi Apostoli testimoniano la rabbia di alcune categorie di cittadini italiani per la cancellazione di uno strumento come il reddito di cittadinanza.

