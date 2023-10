Il mondo dello spettacolo in lutto per la morte, a soli 34 anni, dell’attrice e miss Colombia 2014 Alejandra Villafane. Si è spenta il 21 ottobre, dopo aver annunciato a maggio scorso di essere in cura per il tumore e di dover fare per questo un passo indietro “rispetto alla carriera di attrice”.

Leggi anche: Funerali di Martina Breschi, le commoventi parole del marito.

Chi era Alejandra Villafane

L’influencer, con 220.000 follower su Instagram, era celebre nel suo paese d’origine, la Colombia, anche per le sue apparizioni in telenovelas come La Nieta Elegida e Always a Witch. Aveva ricoperto il ruolo di modella e partecipato a concorsi di bellezza, vincendo il titolo di Miss Earth Colombia nel 2014. La donna aveva affrontato chemioterapia e un intervento chirurgico dopo aver scoperto di avere tre tumori maligni al seno e alle ovaie. Inizialmente, la sua risposta alle cure era stata positiva, ma poi aveva avuto un crollo.

L’ultimo post su Instagram di Alejandra Villafane

Le sue ultime apparizioni sullo schermo includono la serie Prime Video del 2023 intitolata Manes e la commedia del 2023 El Yuppie y El Guiso. L’attrice aveva condiviso regolarmente aggiornamenti con i suoi follower sulle sue condizioni di salute, tra cui foto con il suo compagno, l’attore Raúl Ocampo. Il suo ultimo post sui social risale allo scorso 12 ottobre: “Questo video è un omaggio alla famiglia che c’è sempre, agli amici che sono arrivati ​​e sono diventati famiglia. Grazie a un amore che dura tutta la vita”.

Il dolore della famiglia e degli amici di Alejandra Villafane

Dopo la sua scomparsa, il suo compagno Raúl ha pubblicato una serie di foto intime dei due, tra cui alcune in cui radersi la testa insieme e abbracciarsi, solo pochi giorni prima della morte dell’attrice. A seguito della notizia del decesso, Daniella Álvarez, collega e partecipante al concorso di bellezza Miss Colombia 2011, ha commentato: “Ora vivi la vita migliore, quella che tutti desideriamo raggiungere. Ti vogliamo bene“.