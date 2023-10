Martina Breschi

Funerali di Martina Breschi, il messaggio del marito. Si sono svolte ieri a Prato le esequie di Martina Breschi, 31 anni, travolta e uccisa a Valdarno Figline (Firenze) per un tragico errore sabato scorso, 21 ottobre. La donna andava a fare compere con la suocera, in vista del battesimo del figlio. Durante la cerimonia, il commovente messaggio di Gianmarco, il marito. (Continua dopo la foto).

Martina con la famiglia

Tragedia di Valdarno, ai funerali di Martina Breschi il messaggio del marito

Sabato la tragedia di Valdarno Figline, ieri sera ai funerali di Martina Breschi il messaggio del marito che ha commosso tutti i presenti. Gianmarco, questo il nome del marito della giovane pratese, ha preso la parola visibilmente commosso. “Amatevi come ci siamo amati noi, dando tutto di voi stessi. Crescerò la nostra bambina come tu mi hai sempre detto“.

Martina, originaria di Prato, è stata investita e uccisa per errore da sua suocera, sessantaseienne, per una manovra maldestra in retromarcia, quando la giovane era andata a riporre dei pacchi nel bagagliaio dell’auto. Padre Rizieri Santi, il sacerdote che ha celebrato le esequie, lo ha confortato nell’omelia: “Non dobbiamo chiederci perché questo drammatico evento sia capitato proprio a lei, era una persona giusta e le anime dei giusti sono nelle mani di Dio”.

Anche il papà di Martina, straziato dal dolore, ha aggiunto: “Mia figlia era una ragazza solare, che aveva dentro di sé amore da donare a tutti. Non a caso, aveva messo su una bellissima famiglia. Adesso ci prenderemo cura di nostra nipote assieme a Gianmarco”.

