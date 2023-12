“È con il cuore spezzato che annunciamo che Anna non è più con noi. È passata a miglior vita in casa, la scorsa notte, alle 11.12. Ha combattuto con forza per dieci mesi e se ne è andata circondata dalla sua famiglia. Vi faremo avere più informazioni non appena ci diranno qualcosa. Vi amiamo e ringraziamo per i pensieri e le preghiere in questi momenti difficili”.

Con queste parole la mamma di Anna Cardwell ha annunciato la morte della figlia appena 29enne.

Solo pochi giorni fa la donna aveva dato notizia circa la salute della figlia: “Nelle ultime settimane nelle nostre vite ci sono stati dei cambiamenti al di fuori del nostro controllo, ma lei è ancora con noi. Quando giungerà il momento, noi due e tutta la famiglia lo condivideremo sui social perché Anna non vorrebbe nient’altro”. Purtroppo la battaglia è finita nel peggiore dei modi.

Morta Anna Cardwell: la diagnosi era di tumore al quarto stadio

Anna “Chickadee” Cardwell, 29 anni, figlia della star del reality “Mama June” Shannon aveva ricevuto la diagnosi nel mese di luglio: tumore al quarto stadio. Così per lei era incominciato un duro percorso, quattro cicli di chemioterapia. Il cancro primario era localizzato nelle ghiandole surrenali.

