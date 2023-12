Tragico incidente, addio Cristian: doveva laurearsi tra 5 giorni e aveva perso il papà

Si chiamava Cristian Disarò il 24enne di Villa Estense, morto in un tragico incidente d’auto all’alba di domenica 10 dicembre. Stava tornando a casa insieme agli amici dopo una serata trascorsa in discoteca a Padova, quando la sua Renault Clio ha sbandato all’improvviso, finendo poi contro un tombino di cemento. Per Cristian purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Ma chi era Cristian e quali erano i suoi interessi?

Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Villa Estense, Paolo Oppio, e il parroco don Giuliano Giacon, hanno fatto visita alla famiglia di Cristian Disarò, che abita in una villetta di via Marzare. Silvia e Filippo, la mamma e il fratello del giovane appena deceduto, avevano deciso appena due mesi fa di trasferirsi insieme a Cristian in quella località molto tranquilla, dopo aver abitato in altri paesi della zona, soprattutto in quello di Granze. Il papà purtroppo è deceduto qualche anno fa.

La disperazione della mamma di Cristian

“Sono momenti di enorme tristezza. – dichiara il sindaco Oppio – È difficile trovare le parole per queste disgrazie, che ti lasciano senza fiato. Quando ho appreso della notizia, credevo si trattasse di persone sconosciute. Poi ho visto la madre di Cristian e ho riconosciuto la mamma di un ragazzo che giocava a calcio con mio figlio. È stato molto difficile”.

“Stiamo vivendo una tragedia e dobbiamo ancora renderci conto dell’accaduto. Questa settimana, mio figlio avrebbe dovuto laurearsi in biologia” all’Università di Ferrara, questo lo sfogo della mamma di Cristian. Nonostante la prematura scomparsa del padre, dai suoi post su Instagram emerge la descrizione di un ragazzo amante della vita e con un forte senso dell’umorismo, capace di creare legami positivi di amicizia e di farsi volere bene. Con la sa fidanzata Giulia condivideva moltissime storie sui social. L’ultima immagine che li ritrae felici insieme risale ad appena un mese fa mentre si trovavano in un ristorante.

