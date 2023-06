Le ultime ore di vita di Berlusconi: l’evento acuto nella notte e poi il tracollo Cronaca

La morte di Silvio Berlusconi ha suscitato infinite reazioni di cordoglio e di tristezza per la sua scomparsa. Dopo qualche ora di confusione mediatica cominciano a filtrare alcuni particolari sulle ultime ore di vita del fondatore di Forza Italia. Il Cavaliere si sarebbe infatti dedicato al lavoro fino all’ultimo momento, studiando dossier delicati come la guerra in Ucraina e la riorganizzazione di Forza Italia. Sabato sera invece aveva visto la finale di Champions league vinta dal Manchester City sull’Inter.

Leggi anche: Morte Silvio Berlusconi: ecco cos’è la malattia che l’ha ucciso Morte Berlusconi: le sue ultime ore di vita Poi, la notte scorsa, è arrivato un tracollo improvviso che lo ha condotto alla morte, avvenuta alle 9:30 del mattino di oggi, lunedì 12 giugno. Insomma, la situazione clinica di Silvio Berlusconi è precipitata nelle ultime ore. Precisamente nella notte tra domenica e lunedì, quando l’auto del suo storico medico personale, Alberto Zangrillo, è stata visto mentre varcava i cancelli del San Raffaele intorno alle 4 del mattino. Ma già verso le 6 si era capito che stavolta il Cavaliere non ce l’avrebbe fatta. A quel punto sono stati avvertiti i figli che sono accorsi all’ospedale milanese e hanno fatto appena in tempo ad arrivare per salutarlo prima della morte. Secondo quanto hanno riferito alcuni infermieri che lo hanno assistito, Silvio Berlusconi avrebbe lavorato anche nelle ultime ore di vita per seguire la riorganizzazione interna del partito da lui stesso fondato. A causare il suo decesso non è stata la polmonite di cui aveva sofferto recentemente, né l’insufficienza renale. Berlusconi è deceduto invece per la leucemia di cui soffriva.



La leucemia mielomonocitica cronica che ha causato la morte di Berlusconi era insorta nel dicembre 2021 e lo aveva costretto a ricoverarsi diverse volte. L’ultima venerdì scorso. Da quanto si apprende, fin dal 5 aprile la situazione clinica del Cavaliere era ormai critica perché il midollo non funzionava più. Per questo si era già temuto per la sua vita due mesi fa. A maggio però le sue condizioni sembravano migliorate, tanto che lui stesso aveva dichiarato: “Ce l’ho fatta anche questa volta, l’incubo è passato”. E infatti, quando venerdì è rientrato in ospedale, non ci si aspettava che potesse trattarsi dell’ultimo ricovero. Ma il destino evidentemente aveva già deciso che quelle sarebbero state le sue ultime ore di vita.

Leggi anche: Morte Silvio Berlusconi, la perentoria richiesta a Giorgia Meloni: “Ecco perché ti devi dimettere”