Cinema mondiale in lutto per la scomparsa di M. Emmet Walsh, celebre attore noto per i suoi indimenticabili ruoli in film di culto come Blade Runner, Knives Out e Blood Simple. L’attore è morto all’età di 88 anni, come annunciato dal suo manager Sandy Joseph in una dichiarazione a SkyNews. La scomparsa è avvenuta lo scorso martedì nel Vermont, presso il Curbs Memorial Hospital di St Albans.

La carriera di Walsh è stata lunga e fruttuosa, arricchita da 119 film e oltre 250 produzioni televisive. Knives Out, diretto da Rian Johnson, è stato uno dei suoi ultimi e più acclamati lavori. Johnson ha voluto rendere omaggio all’attore con un commovente tweet, ricordando la sua unicità e il gesto simbolico delle banconote da due dollari, simbolo di buon augurio, che l’attore amava distribuire sul set.

Walsh è stato una figura emblematica del cinema, avendo recitato in opere seminali dagli anni ’70. Tra i suoi primi successi si annoverano titoli come Il piccolo grande uomo, Serpico e Airport ’77, mentre il ruolo del Capitano Bryant in Blade Runner lo ha definitivamente consacrato nell’olimpo degli attori caratteristi più apprezzati di Hollywood. La sua versatilità lo ha visto interpretare ruoli significativi anche in Rombo di tuono e Il matrimonio del mio migliore amico, accanto a stelle del calibro di Julia Roberts.

La causa della morte di Walsh è stata un arresto cardiaco. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama cinematografico e televisivo, dove la sua presenza era garanzia di qualità e impegno. Il critico Roger Ebert aveva un tempo affermato che “nessun film con Harry Dean Stanton o con M. Emmet Walsh, anche se con ruoli secondari, può essere brutto”, sottolineando l’impatto e l’importanza di Walsh nel mondo del cinema. Con la scomparsa di M. Emmet Walsh, il cinema perde non solo un grande attore ma anche una figura carismatica e amata, capace di lasciare un’impronta indelebile sia sul grande schermo che nel cuore di colleghi e ammiratori.

