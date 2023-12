Il mondo del cinema è di nuovo in lutto. È morto infatti Marcello Marziali, grande attore del vernacolo livornese che negli ultimi anni era diventato famoso presso il pubblico di tutta Italia grazie alla sua partecipazione alla fortunata serie tv di Sky ‘I Delitti del Barlume’. Arriva immediato il cordoglio dei familiari, degli amici e di tutto il cast della serie.

La carriera di Marcello Marziali

Marcello Marziali aveva maturato una lunghissima esperienza nel vernacolo livornese, per questo faceva ridere moltissimo il suo pubblico. L’attore appena morto aveva fatto decine e decine di rappresentazioni con la compagnia di Giuseppe Pancaccini che ora lo ricorda così: “Una giornata triste per me, per il Teatro Livornese, per la mia famiglia. Perchè, oltre ad essere un caro amico, lui faceva parte della mia seconda famiglia, quella dei miei amici inseparabili del Teatro”.

La partecipazione ai ‘Delitti del Barlume’

Una lunga carriera, dunque, quella di Marcello Marziali, culminata negli ultimi anni con l’interpretazione del personaggio di Gino Rimediotti nei ‘Delitti del Barlume’. Marziali interpreta la parte di uno degli anziani che si ritrovano al bar e che hanno scherzosamente come loro ‘capo’ un altro grande attore toscano: Alessandro Benvenuti. La serie è stata girata all’Isola d’Elba, a Marciana Marina. Ma Marcello Marziali aveva recitato anche in altri importanti film, come il Pinocchio di Benigni.

“I ricordi risalgono al 1987. – scrive Dario Ballantini su Facebook per ricordare l’amico Marcello Marziali – Alla nostra messa in scena de ‘Li sfollati’ per il primo Effetto Venezia a Livorno. Le tante serate passate insieme, i premi di poesia e gli anni in cui ci siamo persi fino a quando, pochi anni fa, ci siamo ritrovati sul set de #idelittidelbarlume dove da anni giganteggiavi a fianco di altri grandi attori caratteristi. Una serie tv che finalmente e meritatamente ti ha reso popolare. Livorno perde una bella persona”.

