Il mondo del cinema piange la scomparsa di un suo grandissimo rappresentante. È morto infatti Joss Ackland. L’attore britannico aveva 95 anni ed è noto per aver recitato in oltre 200 tra film e telefilm tra cui ‘Arma letale 2’ e ‘Caccia a ottobre rosso’. Ad annunciare la sua dipartita sono stati i suoi familiari con un comunicato trasmesso dalla Bbc. Ackland si era ritirato a vivere in un villaggio del Devon dopo la morte della moglie, l’attrice Rosemary Kirkcaldy nel 2002, con la quale era stato sposato per 51 anni e da cui ha avuto ben sette figli.

Morto l’attore Joss Ackland: tutti i suoi film più famosi

“Con la sua voce inconfondibile e la sua presenza imponente, ha portato un’intensità e una gravitas uniche nel suo ruolo. È morto serenamente nella sua casa circondato dalla sua famiglia. Sarà ricordato come uno degli attori britannici più talentuosi e amati”, hanno scritto i figli dell’attore. Joss Ackland nel 2000 era stato nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico per i suoi 50 anni di attività nel mondo del cinema e della televisione.

L’attore britannico Joss Ackland era nato il 29 febbraio del 1928 a Londra. Il suo nome completo era Edmond Jocelyn Ackland. La sua carriera teatrale ha avuto inizio nel 1949 dopo il completamento degli studi di recitazione. Dagli anni ‘60 del secolo scorso diventa invece un attore di film e telefilm.

Joss Ackland è stato diretto da registi famosi come Peter Greenaway, che nel 1985 lo ha scelto per interpretare il ruolo di un eccentrico collezionista di cadaveri daltonico nel film ‘Lo zoo di Venere’. Da Michael Cimino nel film ‘Il siciliano’ (1987). Da Agnieszka Holland nel film ‘Un prete da uccidere’ (1988). Ha recitato anche in ‘La casa che grondava sangue’ (1970) e ‘Operazione su vasta scala’ (1973), entrambi di Peter Duffell. Michael Raford lo scelse invece per ‘Misfatto bianco’ (1987) e ‘Un colpo perfetto’ (2007). Indimenticabile infine, tra le innumerevoli altre pellicole, la sua partecipazione ad ‘Arma letale 2’ (1989) con Mel Gibson e Danny Glover, dove interpreta l’antagonista principale, Aryan Rudd.

