É scomparso George “Funky” Brown, il visionario batterista e membro fondatore di Kool & The Gang. L’uomo lottava da tempo contro un tumore ai polmoni: aveva 74 anni.

La sua longeva carriera è iniziata negli anni ’60 ed ha attraversato ben sei decenni. Brown è conosciuto per successi mondiali come “Ladies Night”, “Get Down On It”, “Fresh”, “Celebration” e “Too Hot”.

LEGGI ANCHE: Gina Lollobrigida, scomparso il patrimonio milionario: resta soltanto una cosa

La sua musica? “Il suono della felicità”

Kool and the Gang è stata fondata nel 1964 nel New Jersey. La band pubblicò il suo primo album di debutto nel 1969. Dopo altri due album, fu Wild and Peaceful del 1973 a spingerli alla ribalta, con successi tra cui Hollywood Swinging. Un ulteriore successo arrivò nel 1979 con Ladies’ Night, un album che divenne il loro primo successo di platino. Kool and the Gang ha vinto due Grammy Awards e ha ottenuto ben 31 album d’oro e di platino.

Indimenticabile, durante un’intervista al batterista, la sua definizione di musica. “Quando gli veniva chiesto di descrivere la sua musica, Brown rispondeva sempre: ‘Il suono della felicità‘”.

Il dolce ricordo della famiglia

La sua famiglia ha dichiarato: “Abbiamo perso il nostro amato marito e padre, George Brown, membro fondatore di Kool & The Gang, la scorsa notte. È morto pacificamente al Long Beach Memorial Hospital circondato dalla famiglia. Il suo incredibile talento e la nostra presenza ci mancherà moltissimo e non sarà mai dimenticata”.

LEGGI ANCHE: Addio all’imprenditore Vincenzo Ferro, si è spento il “padre” de La Molisana