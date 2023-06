Muore di tumore a 5 anni, a processo sei dirigenti ex Ilva a Taranto

Bambino muore di tumore a 5 anni, a processo dirigenti ex Ilva. Lorenzo Zaratta, detto Lollo, aveva solo tre mesi quando si ammalò di tumore al cervello. Nel 2014, a soli cinque anni, se n’è andato. Sei ex dirigenti dell’ex Ilva andranno a processo per la sua morte. La Corte d’Appello di Lecce ha accolto il ricorso del pubblico ministero e della famiglia del bambino. Sei dei dipendenti dell’ex Ilva affronteranno il processo con l’accusa di omicidio colposo. Avrebbero consentito la dispersione di sostanze nocive e per non aver adottato le misure di prevenzione necessarie. Alcuni di loro ricoprivano ruoli di responsabilità nello stabilimento di Taranto. Un altro imputato è stato assolto nel processo preliminare, ma la procura ha proposto appello. Durante l’udienza preliminare ascoltati i consulenti delle parti, i quali hanno espresso pareri contrastanti riguardo alla correlazione tra l’astrocitoma e l’inquinamento. Il processo è previsto per ottobre davanti alla giudice Anna Lucia Zaurito.

Lollo e suo papà

Lorenzo Zaratta, bambino, muore a 5 anni. A processo dirigenti ex Ilva

Per Lollo, morto di tumore a 5 anni, a processo sei ex dirigenti Ilva per omicidio colposo. Sei ex dirigenti dell’ex Ilva saranno processati per la morte di Lorenzo Zaratta. Un bambino deceduto a causa di un tumore al cervello diagnosticato quando aveva solo tre mesi. La Corte d’Appello di Lecce ha accolto il ricorso del pubblico ministero Mariano Buccoliero. E della famiglia del bambino, che è diventato un simbolo dell’inquinamento a Taranto.

Otto dipendenti dell’ex Ilva inizialmente prosciolti dal giudice per l’udienza preliminare Pompeo Carriere con la formula “perché il fatto non sussiste”. La procura di Taranto ha proposto un appello per sei di loro. Marco Andelmi, Ivan Di Maggio, Salvatore De Felice, Salvatore D’Alò, Giovanni Valentino e Luigi Capogrosso. Il collegio composto dai giudici Giovanna De Scisciolo, Luciano Cavallone e Paola Rosalia Incalza ha accolto l’appello. I sei ex dirigenti affronteranno quindi il processo con l’accusa di omicidio colposo.