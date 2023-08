Musica in lutto, addio a una delle voci più importanti d’Italia

Morta la soprano Renata Scotto. L’indimenticabile voce italiana è nata a Savona nel 1934 e aveva 89 anni. Dopo aver studiato canto con Emilio Ghirardini a Milano, Scotto ha fatto il suo debutto giovanissima nel 1952 al Teatro Chiabrera di Savona, interpretando il ruolo di Violetta ne “La Traviata”. L’anno successivo, ancora a Savona, è stata Cio Cio San in “Madama Butterfly” e ha nuovamente interpretato Violetta al Teatro Nuovo di Milano. Successivamente, ha fatto il suo debutto alla Scala di Milano accanto a Renata Tebaldi e Mario Del Monaco.

>>>>> Salvini taglia i finanziamenti per le infrastrutture al Sud

Renata Scotto

Addio al soprano Renata Scotto

È morta Renata Scotto. La grande voce lirica italiana ha perfezionato ulteriormente le sue capacità con Mercedes Llopart e da quel momento ha iniziato la sua lunga carriera. Ottenne riconoscimenti e applausi nei più grandi teatri del mondo. Non si è limitata solo all’interpretazione, ma si è anche dedicata alla regia d’opera. La sua prima esperienza è stata con “Madama Butterfly” al Metropolitan Opera, spettacolo che è stato poi portato all’Arena di Verona, all’Opera di Miami e a Genova. Nel 1995 ha diretto “La Traviata” a New York, ottenendo l’Emmy Award come miglior evento televisivo dal vivo per la ripresa televisiva dell’opera. Lo scorso anno ha inaugurato la stagione al Teatro Chiabrera con la direzione di “Tosca” di Giacomo Puccini, oltre a dirigere personalmente, sotto la guida di Giovanni Di Stefano. Dal 1997 è stata accademica di Santa Cecilia e dal 2011 è stata vedova del violinista Lorenzo Anselmi.

Leggi anche: Cordoglio nel mondo sportivo, se n’è andato un grandissimo.

>>>>> Tragedia a Tenerife, morto giovane italiano.