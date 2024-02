Follia nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli: un uomo si è barricato in casa e ha iniziato a sparare dalla finestra. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Questura per ricostruire quanto accaduto e capire se all’interno dell’abitazione ci fossero altre persone.

L’uomo si è barricato in casa in via Raffaele Testa, nella zona orientale di Napoli. Sul posto si sono recate le unità operative di primo intervento e un negoziatore della polizia. Si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e se ci siano persone coinvolte.

Cinturata l’area

Gli investigatori in questo momento non possono escludere nulla, neppure che possa aver ucciso sua moglie oi figli. Ma non ci sarà alcuna certezza finché gli agenti non riusciranno a entrare in casa. L’area è stata completamente cinturata, mentre un elicottero sorvola la zona.

L’uomo è una ex guardia giurata; si teme per la moglie

Secondo quanto hanno riferito alcuni vicini, l’uomo in passato lavorava come guardia giurata ma poi aveva perso il posto, forse in seguito al tentativo di furto della sua pistola durante il quale era stato anche ferito. Secondo quanto si apprende, ha tre figli, due dei quali si trovavano a scuola stamattina, il terzo in gita con la classe. Non è ancora chiaro se all’interno dell’abitazione vi sia o meno la moglie dell’uomo.

Sul posto un negoziatore della polizia

La polizia sta studiando logistica e tempistica per introdursi all’interno dell’abitazione impedendo all’uomo di sparare. Sul posto sono arrivare anche le squadre speciali per effettuare l’irruzione e un negoziatore che sta cercando di contattare l’uomo barricato in casa.