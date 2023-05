Neonata abbandonata dalla madre nel parcheggio dell’ospedale: è il terzo caso in due mesi in Lombardia Cronaca

Una neonata è stata abbandonata dalla madre nel parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni. È il terzo caso in due mesi che si verifica in Lombardia. E ora è emergenza. Prima dell’ultima arrivata, era toccato al piccolo Enea essere lasciato nella ‘culla per la vita’ della clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. Poi alla bimba portata dalla mamma in uno stabile dismesso dell’ospedale Buzzi. E ora è il turno di Sesto San Giovanni.

A diffondere per prima la notizia, a ben cinque giorni di distanza dal 24 maggio, giorno in cui la neonata è stata abbandonata, è stata l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni. L'ospedale informa anche che la piccola è stata lasciata dalla madre dentro a una scatola di cartone in una stradina interna, non lontana dal pronto soccorso. Ora si trova al Niguarda e dalle infermiere le è stato dato il nome di Amelia con cui è stata iscritta nei registri del Comune. "La bambina è stata subito presa in carico dai medici ed infermieri dell'ospedale di Sesto, che le hanno prestato le prime cure necessarie dopo le ore trascorse fuori dalla struttura in stato di abbandono, per poi disporne il trasferimento nella stessa giornata all'ospedale Niguarda, dove si trova attualmente e risulta in condizioni di salute stabili", informa con una nota l'ufficio stampa del Comune di Sesto San Giovanni.

“Faremo il possibile per assicurare che la bambina possa tornare dalla madre. – questo invece l’appello lanciato dal sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano, parlando della neonata abbandonata all’ospedale – Il nostro Comune ha predisposto una serie di progetti e misure di sostegno per dare supporto alle famiglie in difficoltà. Sul nostro territorio ci sono inoltre numerose realtà che lavorano per risolvere queste storie tristi. La madre della bambina non deve avere paura e riconoscere la figlia, noi saremo al suo fianco, non verrà lasciata sola”.

