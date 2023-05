Neonata lasciata nella culla della vita. Un bigliettino della mamma: “Vi affido un pezzo importante della mia vita”

Una neonata è stata lasciata nella culla della vita della Croce Rossa a Bergamo, accompagnata da un bigliettino che sembra essere stato scritto dalla madre. La piccola è stata poi affidata ai medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.



Il biglietto diceva: “Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai”. Non è ancora chiaro perché la madre abbia deciso di abbandonare la neonata, ma è possibile che lo abbia fatto perché si trova in difficoltà e non sa come prendersi cura di lei.



Questa non è la prima volta che un bambino viene lasciato nella culla della vita. Anche a Milano, pochi giorni fa, un neonato è stato affidato alla clinica Mangiagalli con un biglietto che diceva “mi chiamo Enea”. Questo bambino è stato affidato a una famiglia adottiva.



La culla della vita è una sorta di moderna ruota degli esposti, dove i neonati possono essere lasciati in anonimato in un ambiente sicuro e protetto, senza correre rischi per la loro vita. La scelta di abbandonare un bambino non è facile, ma la culla della vita rappresenta un’alternativa sicura all’abbandono in strada o in luoghi pericolosi. Speriamo che la neonata di Bergamo possa trovare presto una famiglia adottiva che le possa dare tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno.