Nonna eroina: fa da scudo al nipotino e muore travolta da un camion

Ennesima tragedia della strada in Italia ed ennesima vittima. Stavolta a perdere la vita è stata una donna di 73 anni. L’incidente si è verificato questa mattina nel paese di Casatenovo in Brianza, in provincia di Lecco. La donna stava accompagnando il nipotino a scuola quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe resa conto che un camion stava effettuando una manovra sbagliata rischiando di schiacciarli. A quel punto la vittima avrebbe fatto appena in tempo a spingere lontano il nipotino salvandogli così la vita, ma senza riuscire ad evitare l’impatto con il mezzo pesante che si è rivelato per lei fatale.

Nonna eroina muore per salvare il nipotino

Secondo quanto si apprende, la signora Carla Viganò di 73 anni, residente nella zona, si trovava nella frazione di Rogoredo quando stava per attraversare le strisce pedonali tra la Sp La Santa e via San Gaetano, insieme al nipotino di otto anni per accompagnarlo al primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie. Ma ad un certo punto la donna si sarebbe accorta della presunta manovra errata del tir, guidato sembra da un autista spagnolo.

La sua prontezza di riflessi le avrebbe permesso di mettere in salvo il bambino con una spinta. Lei però non è stata altrettanto fortunata. Il ragazzino è stato subito soccorso da alcuni volontari e dalla forze dell’ordine, ma sembra che le sue condizioni di salute siano buone. Per la 73enne invece non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarla. Era infatti morta sul colpo. Ora le indagini degli inquirenti dovranno stabilire le esatte responsabilità dell’accaduto.

La prima persona a soccorrere la donna è stata un’infermiera che stava rientrando a casa dal turno di notte. Ha immediatamente allertato i soccorritori di Areu e cominciato le prime manovre rianimatorie. Ma i suoi tentativi si sono rivelati tutti vani. Purtroppo si tratta del secondo pedone morto investito nel giro di 24 ore in Brianza. Domenica sera, infatti, era stato ucciso sulla Sp 54 a Cernusco Lombardone l’87enne Carlo Fumagalli.

